Отравившийся мухоморами депутат объяснил свое состояние

Отравившийся мухоморами депутат Терехов заявил, что употреблял БАД для поддержки организма

Отравившийся мухоморами депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов в своем Telegram-канале объяснил свое состояние. Он заявил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержки организма на фоне переутомления.

Парламентарий отметил, что легально приобрел на Даниловском рынке в Москве биодобавку для сна, поскольку из-за частых перелетов испытывал с этим проблемы.

«Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул», — пояснил Терехов.

Он также предположил, что так могло сказаться двухнедельное голодание или проявилась непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе.

Депутат рассказал, что после принятия добавки уснул, но спал тревожно, его невеста Елена Миличихина решила вызвать скорую. Врачи, услышав про мухомор, сразу приняли решение о госпитализации, добавил он.

Терехов подчеркнул, что в 8 утра он проснулся в реанимации больницы имени Склифосовского, а к 10 уже был готов «отжаться сто раз» и ехать на работу, однако пришлось провести в палате положенное время.

Об отравлении Терехова мухоморами стало известно 7 марта, 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как красноярский парламентарий мог достать ядовитые грибы, не уточнялось. Врачи сообщили, что состояние депутата остается тяжелым.

