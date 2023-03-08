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17:07, 8 марта 2023Культура

Украинцы призвали пересмотреть номинацию на «Оскар» фильма с Крузом из-за России

Украинцы призвали пересмотреть номинацию «Топ Ган: Мэверик» на «Оскар» из-за России

Кадр: фильм «Топ Ган: Мэверик»

Канадская организация «Всемирный конгресс украинцев» призвала пересмотреть номинацию на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли из-за связи с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что фильм финансировал российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Публично о связи картины с миллиардером не сообщалось, однако в качестве подтверждения организация сослалась на расследование издания Los Angeles Times.

«Мы призываем академию: открыто отвергать фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями от российских бизнесменов, пересмотреть возможность фильма "Топ Ган: Мэверик" быть представленным на 95-й церемонии вручения премии "Оскар" по этой причине», — говорится в обращении украинцев к американской академии кинематографических искусств и наук.

В июне 2019 года деятельность «Всемирного конгресса украинцев» была признана нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Александра Качан
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Украинцы призвали пересмотреть номинацию на «Оскар» фильма с Крузом из-за России
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