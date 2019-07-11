Канадский «Всемирный конгресс украинцев» признали в России нежелательным

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность канадской международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается на сайте ведомства.

Решение принято после изучения «поступивших материалов 11.07.2019». В Генпрокуратуре пришли к выводу, что «деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Ранее в этом году нежелательной признали еще одну организацию — фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation (Free Russia)), который создала группа российских эмигрантов в Вашингтоне в 2014 году. В списке нежелательных «Всемирный конгресс украинцев» стал 17-м.

Организациям, признанным нежелательными в России, запрещается осуществлять свою деятельность на территории страны, создавать и открывать структурные подразделения, распространять информационные материалы. Банки могут отказать им в обслуживании. За участие в деятельности такой администрации может грозить административная ответственность.

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