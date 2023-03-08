В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов

Минздрав Египта сообщил о двух погибших при сходе поезда с рельсов в городе Кальюб

В Египте два человек погибли при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Минздрава страны.

До этого ведомство заявляло об одном погибшем и 16 пострадавших. Авария произошла в городе Кальюб к северу от столицы Каира вечером во вторник, 7 марта. Около 20 машин скорой помощи прибыли на место происшествия для оказания помощи раненым.

Поезд врезался в перрон вокзала в городе Кальюб, пояснили в Минтрансе. Министр транспорта Египта, приказал сформировать комитет для выяснения причин крушения, ущерба и виновных в происшествии.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. В результате столкновения возник пожар. По информации телеканала, погибли 16 человек и не менее 60 ранены — 25 находятся в тяжелом состоянии.