Глава ВТБ заявил о вскрывшемся абсцессе между Западом и Россией

Глава ВТБ Андрей Костин: между Западом и Россией вскрылся абсцесс

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что между Западом и Россией вскрылся абсцесс. Его слова приводит французское издание Les Echos.

Костин отметил, что спецоперация на Украине повлияла на его отношения с руководителями западных банков, с которыми он сотрудничал. «Несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: "Костин? Ох! Он токсичен"», — рассказал глава ВТБ.

По словам Костина, реакция западных стран на действия России на Украине, в частности, введение санкций, вынуждает бизнес взглянуть на Запад иначе и надолго забыть о дружбе с ним.

В сентябре Костин призывал российские банки отказаться от расчетов в долларах и евро. Он подчеркнул, что система одновременной работы подсанкционных и неподсанкционных банков в стране невозможна.