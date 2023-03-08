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22:09, 8 марта 2023Экономика

Глава ВТБ заявил о вскрывшемся абсцессе между Западом и Россией

Глава ВТБ Андрей Костин: между Западом и Россией вскрылся абсцесс
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что между Западом и Россией вскрылся абсцесс. Его слова приводит французское издание Les Echos.

Костин отметил, что спецоперация на Украине повлияла на его отношения с руководителями западных банков, с которыми он сотрудничал. «Несмотря на то, что я по-прежнему получаю поздравительные открытки на Новый год, публично вам скажут: "Костин? Ох! Он токсичен"», — рассказал глава ВТБ.

По словам Костина, реакция западных стран на действия России на Украине, в частности, введение санкций, вынуждает бизнес взглянуть на Запад иначе и надолго забыть о дружбе с ним.

В сентябре Костин призывал российские банки отказаться от расчетов в долларах и евро. Он подчеркнул, что система одновременной работы подсанкционных и неподсанкционных банков в стране невозможна.

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Варвара Кузьмина
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