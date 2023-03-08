В США ответили на сообщения об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

СНБ США заявил, что не может подтвердить данные о следе Киева в подрыве «Северных потоков»

Совет национальной безопасности США прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об украинском следе в подрыве «Северных потоков». Заявление на эту тему опубликовала пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон в своем Twitter.

«Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times», — ответила она на появившиеся данные.

Как указала чиновница, сам автор публикации на эту тему в The New York Times признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.

7 марта газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.