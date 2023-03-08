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14:52, 8 марта 2023Мир

Поставки оружия Украине ускорились

The Economist: поставки оружия Украине превратились из ручейка в реку
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

За последние месяцы поставки оружия Киеву значительно ускорились, «превратившись из ручейка в реку», что может предвещать наступление украинских войск в апреле. Об этом сообщает журнал The Economist.

Как пишет издание, хотя изначально поставки вооружения были скромными, поворотный момент наступил 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Было принято решение об увеличении поставок, что должно обеспечить силы для возможного наступления.

Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40 процентов или более восьми миллиардов долларов, поступило за три месяца с 9 декабря. По словам одного из представителей военных структур Европы, вливание вооружений, согласованное в Германии только в январе, составляет две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики. Таким образом, по мнению The Economist, почти треть украинской армии скоро будет вооружена по стандартам НАТО.

Отмечается, что наличие боеприпасов остается серьезной проблемой для Украины, поскольку на Западе не торопятся наращивать производство. Отсутствие у Украины военно-воздушных сил может стать еще более серьезной проблемой, если российские самолеты будут задействованы во время украинского наступления, несмотря на угрозу ПВО.

Ранее новую поставку танков Украине анонсировали в Германии. Отмечается, что Киеву отправят новую партию боевых машин в марте.

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Леонид Немов
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