В Германии анонсировали новую поставку танков Украине

МО ФРГ: в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских Leopard 2 с бригадами

Глава Минобороны (МО) Германии Борис Писториус анонсировал новую поставку танков Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6. Боевые машины будут отправлены вместе с бригадами, рассказал чиновник перед неформальной встречей глав оборонных ведомств ЕС в Стокгольме.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что состояние, а также количество обещанных Киеву Leopard 2 оставляет желать лучшего. Так Писториус выразился о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии.

8 марта министр также сообщил, что Германия готова будет увеличить военную помощь Украине, если Китай начнет поставлять России оружие. Он также допустил, что при таком развитии событий Евросоюз введет санкции против КНР.