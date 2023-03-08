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11:30, 8 марта 2023Мир

В Германии назвали условие увеличения военной помощи Украине

Глава МО ФРГ: Германия увеличит объемы помощи Украине при поставках оружия КНР России

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Германия увеличит объемы военной помощи Украине в случае, если Китай начнет поставлять России оружие. Такое условие назвал глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Министру задали вопрос, какой будет реакция ФРГ в подобной ситуации. «Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем», — ответил он.

Писториус отметил, что с точки зрения геополитики подобное развитие событий было бы удручающим. Он также допустил, что в случае поставок оружия России Евросоюз может ввести против КНР санкции.

7 марта глава МИД Китая Цинь Ган заверил, что страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. При этом ранее в Белом доме выразили надежду, что Пекин окажет Украине помощь в плане «самообороны».

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Полина Матюхина
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