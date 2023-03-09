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12:31, 9 марта 2023Мир

Во Франции увидели угрозу «столетней войны» в военных поставках Киеву

Марин Ле Пен заявила, что продолжение военных поставок Украине грозит «столетней войной»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Продолжение военных поставок Киеву может привести к «столетней войне». Такую угрозу увидела лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, передает France Inter.

«Не существует пятидесяти разных решений, кроме мирного соглашения, все остальные будут плохими. Украина не выиграет — только при условии, что НАТО придет ей на помощь. Но если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять вооружения — которых у нас, кстати, и нет — Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда пред нами "столетняя война"», — заявила она.

При этом политик отметила, что ее партия выступает против передачи Киеву оборонительных вооружений, однако, по ее мнению, отправка наступательной техники может привести к эскалации конфликта. По ее словам, такой сценарий будет способствовать перерастанию территориального конфликта в мировой.

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Анастасия Заикина
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