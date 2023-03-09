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10:43, 9 марта 2023Мир

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Конгресс в 2022-м

Разведка США: Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022-м

Фото: Leah Millis / Reuters

Разведка предоставила Конгрессу отчет «О мировых угрозах», стоящих перед Соединенными Штатами, и обвинила Москву в попытках вмешиваться в американские выборы. Об этом пишет издание UPI.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022-м. Разведка считает, что Москва будет пытаться сделать это снова. Кроме того, в докладе предупредили об опасности прямого военного конфликта США с Россией.

«Москва рассматривает американские выборы как возможность для злонамеренного влияния в рамках своей более широкой внешнеполитической стратегии. Она проводила операции влияния на американские выборы на протяжении десятилетий», — говорится в документе.

В том же докладе разведка сочла российский ядерный арсенал мощнейшим в мире.

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Виктория Кондратьева
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