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12:17, 9 марта 2023Мир

Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России

Politico: Британия и Франция «зароют топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 10 марта в Париже на первом с 2018 года англо-французском саммите. Они «зароют топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве Запада. Об этом пишет издание Politico.

Сотрудничество в области обороны будет занимать центральное место в пятничных дискуссиях, утверждают источники Politico. «В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — заявил один из чиновников из Елисейского дворца.

Директор аналитического центра «Центр европейских реформ» Чарльз Грант заявил, что начало СВО на Украине заставило Сунака и Макрона понять, что «им нужно лучше ладить». Осложнение отношений началось после Brexit, в результате соглашения Британия покинула состав ЕС.

8 марта Байден и Макрон обсудили дальнейшее оказание помощи Украине. В письменном заявлении, которое распространил Белый дом по итогам переговоров, сказано, что главы государств подтвердили свои намерения «навязывать России дополнительные издержки в связи с проведением СВО на Украине».

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Виктория Кондратьева
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