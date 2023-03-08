Байден и Макрон обсудили помощь Украине и меры против России

Байден и Макрон обсудили помощь Украине и навязывание издержек России из-за проведения СВО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили дальнейшее оказание помощи Украине, а также новые меры против России из-за проведения специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.

В письменном заявлении, которое распространил Белый дом по итогам переговоров, сказано, что главы государств подтвердили свои намерения помогать Киеву обеспечивать безопасность, а также навязывать России дополнительные издержки в связи с проведением СВО на Украине. Еще одной темой обсуждения Байдена и Макрона стала ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине и отметил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться. Он выразил уверенность в том, что конфликт продлиться еще долгое время.