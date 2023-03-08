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01:10, 8 марта 2023Мир

Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится долгое время
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предположил, сколько времени продлится конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На встрече согражданами в Котбусе, федеральная земля Бранденбург, Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине и отметил, что состояние кризиса в стране будет сохраняться.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», — заявил он.

Канцлер добавил, что, по его мнению, производство оружия и боеприпасов следует сделать постоянным.

Ранее Шольц рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что за год провел с российским лидером много долгих бесед. Шольц также обещал продолжить искать диалог с Путиным по ситуации на Украине. По его мнению, это необходимо делать даже в том случае, если время для переговоров не пришло.

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Марина Совина
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