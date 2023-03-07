Шольц рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что за год провел с Путиным много долгих разговоров по телефону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, как часто он общается с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Его слова приводит РИА Новости.

Во время встречи с соотечественниками в городе Котбус Шольц ответил женщине, которая попросила прокомментировать инициативу политика Сары Вагенкнехт о прекращении поставок оружия Киеву и проведении переговоров. В ответе он рассказал ей о телефонных разговорах с Путиным.

Шольц заявил, что за год провел с российским лидером много долгих бесед.

«Я с ним с тех пор [с Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году] провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — отметил он.

Шольц добавил, что переговоры по конфликту на Украине не должны стать «навязанным миром».

Ранее Шольц обещал продолжить искать диалог с Путиным по ситуации на Украине. По его мнению, это необходимо делать даже в том случае, если время для переговоров пока не пришло.