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02:11, 24 февраля 2023Мир

Шольц пообещал продолжить искать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц пообещал продолжить искать диалог с Путиным по ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF дал обещание продолжать искать диалог с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что это необходимо делать даже в том случае, если время для переговоров еще не пришло.

Шольц уточнил, что сперва нужно, чтобы наступил момент, который позволит открыть перспективу установления мира, поэтому он намерен продолжать общаться с Путиным. По его словам, российского лидера необходимо убедить в том, что «все не так, как он это представляет». Канцлер ФРГ отметил, что однажды придет время, когда можно будет провести честные переговоры, благодаря которым удастся добиться приемлемых и «правильных для украинцев» результатов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой.

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Марина Совина
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