Постпред при ООН Небензя назвал слова ЕС о добрососедстве с РФ подготовкой к конфронтации

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь дымовой завесой для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», — заявил дипломат.

По его словам, для конфронтации с Россией западные страны используют Грузию и Украину. Он уточнил, что Тбилиси смог вовремя остановиться и решил минимизировать ущерб, чего нельзя сказать про Киев. Небензя добавил, что мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», который усугубляется поставками Западом оружия Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неразумным использование поставляемого Киеву оружия для организации нападения на территорию России. Политик подчеркнул, что союзники Украины договорились относительно того, что нападения на Россию не произойдет.