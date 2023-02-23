Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 23 февраля 2023Россия

Небензя назвал баснями слова ЕС о добрососедстве с Россией

Постпред при ООН Небензя назвал слова ЕС о добрососедстве с РФ подготовкой к конфронтации
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь дымовой завесой для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», — заявил дипломат.

По его словам, для конфронтации с Россией западные страны используют Грузию и Украину. Он уточнил, что Тбилиси смог вовремя остановиться и решил минимизировать ущерб, чего нельзя сказать про Киев. Небензя добавил, что мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», который усугубляется поставками Западом оружия Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неразумным использование поставляемого Киеву оружия для организации нападения на территорию России. Политик подчеркнул, что союзники Украины договорились относительно того, что нападения на Россию не произойдет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе
В США заявили о провале Запада изолировать Россию
Лидеры Евросоюза пообещали усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине
Джонсон предостерег Китай от совершения исторической ошибки
Вхожий в семью Ельцина нефтяной магнат был найден мертвым в Подмосковье
Небензя назвал баснями слова ЕС о добрососедстве с Россией
Европу назвали колоссом на глиняных ногах
Военный эксперт объяснил ситуацию с договором СНВ
Серхио Рамос рассказал о завершении карьеры в сборной Испании
Британского премьера призвали увеличить расходы на склады боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.