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20:53, 23 февраля 2023Мир

Шольц прокомментировал перспективы нападения на территорию России

ZDF: канцлер ФРГ Шольц назвал неразумным нападение на территорию России

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал перспективы наступления на российские территории. Об этом политик сообщил в разговоре с немецким телеканалом ZDF.

Шольц заявил, что считает неразумным использование поставляемого Киеву оружия для организации нападения на территорию России.

«Всегда остается правильным быть умным, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», — признался канцлер ФРГ.

При этом Шольц заметил, что «все, что мы делаем, допустимо». Политик подчеркнул, что союзники Украины согласны и договорились относительно того, что нападения на Россию не произойдет.

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца перейти все «красные линии». По его мнению, Германия должна передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) все доступные системы вооружения.

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Андрей Ставицкий
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