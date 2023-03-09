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20:39, 9 марта 2023Мир

США захотели потратить сотни миллионов на противодействие России на Украине

США захотели передать Украине $753 млн на противодействие влиянию России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента США захотела потратить 753 миллиона долларов на «противодействие злонамеренному влиянию России на Украине». Такая позиция есть в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2024 год, пишет РИА Новости.

Сумма, как предполагается, будет перечислена Украине. Указывается, что она предназначена для «продолжения противодействия влиянию России и на удовлетворение возникающих потребностей» в безопасности и кибербезопасности, энергетике.

Также средства должны тратиться на борьбу Украины с дезинформацией, на макроэкономическую стабилизацию и устойчивость гражданского общества, говорится в проекте бюджета.

Общие расходы бюджета США на 2024 год прогнозируются на уровне 6,883 триллиона долларов, доходы — 5,036 триллиона.

Кроме того, президент США Джо Байден заложил и другие расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год.

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Антон Похиляк
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