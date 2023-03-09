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20:23, 9 марта 2023Мир

Байден заложил расходы на поддержку Украины в новый проект бюджета

Белый дом: в проект бюджета США на 2024 год заложены расходы на поддержку Украины

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Бюджет продолжит поддержку Украины, крепкого союза США со странами НАТО и других европейских государств-партнеров, расставляя приоритеты в финансировании для расширения возможностей и подготовки сил США, союзников НАТО и региональных партнеров перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России», — сказано в сообщении.

Также в проекте бюджета выделены средства на опережение Китая в глобальной конкуренции. В Белом доме отметили, что КНР демонстрирует стремление изменить международный порядок и растущую экономическую, технологическую, военную и дипломатическую силу для достижения этой цели.

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Полина Матюхина
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