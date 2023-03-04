Байден и Шольц пообещали наказывать Россию «сколько потребуется»

Байден и Шольц договорились наказывать Россию «настолько долго, насколько это необходимо»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили о намерении продолжать санкционную политику против России за спецоперацию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо». К такому соглашению они пришли в ходе переговоров в Вашингтоне, говорится на сайте Белого дома.

В заявлении указано, что политики «подтвердили свое обязательство возлагать на Россию ответственность за ее агрессию столько, сколько потребуется». Байден и Шольц также призвали к «глобальной солидарности с народом Украины» и обсудили ее поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Байдена и Шольца будут сфокусированы вокруг конфликта на Украине. Помимо этого, в ходе встречи политики намерены обсудить отношения Москвы и Пекина.

О предстоящих переговорах Байдена и Шольца стало известно ранее в пятницу, 3 марта. Встреча была запланирована на фоне сообщений об успехе российских войск на участке фронта у города Артемовск.