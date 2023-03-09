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13:31, 9 марта 2023Бывший СССР

Баку заявил об обстреле позиций азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций военных республики в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций армии республики на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе, а также обвинило Ереван в искусственном нагнетании напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«С 21:30 (20:30 мск) 8 марта до 04:15 (03:15 мск) 9 марта позиции азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза», — сказано в сообщении. Азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры», добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что армянская сторона в направлении населенного пункта Истису и других подвергла обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции армии Азербайджана. Также, согласно заявлению оборонного ведомства, члены незаконных вооруженных формирований Армении обстреляли азербайджанских военнослужащих на территориях, «где временно дислоцирован российский миротворческий контингент».

Ранее Минобороны России заявило, что силы Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Нагорного Карабаха. В результате инцидента погибли три человека, а также был ранен сотрудник, который находился в автомобиле, уточнили в министерстве. Как сообщалось, российские миротворцы прекратили боестолкновение.

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Кристина Есикова
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