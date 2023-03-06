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18:32, 6 марта 2023Бывший СССР

Минобороны России заявило об обстреле военными Азербайджана машины в Карабахе

Минобороны России: военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Карабаха

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Нагорного Карабаха. Об обстоятельствах перестрелки 5 марта сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».

«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента погибли три человека, а также был ранен сотрудник, который находился в автомобиле. «С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен», — сообщили в Минобороны. Ведомство отметило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение. Кроме того, по этому факту командованием миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

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Кристина Есикова
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