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14:07, 5 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о потерях в результате боев в Карабахе

Минобороны Азербайджана: в результате боев в Карабахе есть погибшие и раненые
СюжетМинобороны:

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Утром в воскресенье, 5 марта, подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра автомобили, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате боестолкновения с обеих сторон есть погибшие и раненые. Об этом стало известно Минобороны Азербайджана.

Ведомство называет данный акт провокацией с армянской стороны. «Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали три нарушения прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха, потерь с обеих сторон не было. В ведомстве уточнили, что по этим фактам командование миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство.

В конце февраля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать. По его словам, в Баку к этому готовы, в Ереване «тоже не возражают, но пока окончательного согласия не дают».

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Платон Щукин
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