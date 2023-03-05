МИД Армении счел действия азербайджанских диверсантов в Карабахе терроризмом

МИД Армении квалифицировал действия азербайджанской диверсионной группы как терроризм

Министерство иностранных дел Армении назвало действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибли три человека, терроризмом. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

«В результате диверсионной атаки, совершенной вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе 5 марта, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха, один человек ранен. Факты доказывают, что это провокация, заранее спланированная высшим руководством Азербайджана», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что блокировка Лачинского коридора, существующая на протяжении последних трех месяцев, приводит к гуманитарной катастрофе. В МИД добавили, что «Азербайджан продолжает террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха», основной целью которого является «этническая чистка». МИД Армении также заявил, что азербайджанская сторона продолжила совершать преступления после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство в отношении Азербайджана.

«Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой и принять активные меры для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном собственных международных обязательств», — добавили в сообщении.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 5 марта, подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра автомобили, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате боестолкновения с обеих сторон есть погибшие и раненые.