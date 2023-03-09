В Кремле призвали российских граждан в Грузии быть осторожными

Песков призвал российских граждан в Грузии быть осторожными в связи с беспорядками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал находящихся в Грузии российских граждан быть острожными. Об этом он высказался во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

Он указал на уличные беспорядки в республике и посоветовал соотечественникам избегать пребывания в тех районах, где происходят подобные события.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не намерен комментировать или как-либо вмешиваться в происходящее в Грузии.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия не имеет никакого отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, который был отозван властями республики.