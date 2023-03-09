Песков прокомментировал законопроект Грузии об иноагентах

Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к законопроекту Грузии об иноагентах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к законопроекту Грузии об иноагентах, который был отозван властями. Его слова передает «Интерфакс».

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чем», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление, что законопроект был якобы вдохновлен Кремлем.

Песков отметил, что первопроходцами в введении таких законов стали США: «Один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США». По его словам, второй вариант документа менее похож на американский закон, но был гораздо мягче по своей сути. «Ни к тому, ни к другому мы не имеем отношения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

9 марта правящая партия Грузии «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния» после бурных протестов. Как утверждала ранее посол США в стране Келли Дегнан, Вашингтон выступает против этого документа, даже если он «слово в слово переведен с американского закона».