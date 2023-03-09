В граничащем с Украиной регионе продлили дистанционное обучение школьникам

В Белгородской области продлили дистанционное обучение в школах приграничных районов

Власти Белгородской области продлили дистанционное обучение в школах в девяти приграничных районах и в Белгороде до конца учебного года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

«С понедельника вводим дистанционное обучение в школах и работу дежурных групп в Новооскольском округе и в Мелиховском сельском поселении Корочанского района», — заявил глава российского региона.

Помимо этого, для учеников введут облегченные формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ, резюмировал губернатор.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский приграничный город Шебекино. По словам Гладкова, пострадавших нет. При этом один из снарядов не взорвался и пробил стену в частном жилом доме.