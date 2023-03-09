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16:05, 9 марта 2023Россия

ВСУ обстреляли российский приграничный город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский приграничный город Шебекино. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет. При этом один из снарядов не взорвался и пробил стену в частном жилом доме. Из иных разрушений зафиксированы повреждения забора и выбитые стекла.

«Оперативные службы уже на месте, приступают к разминированию. Подворовой обход продолжается», — добавил Гладков.

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22 февраля жители Белгородской области рассказали о взрывах в небе над регионом и сняли их на видео. Указывалось, что громкие хлопки были зафиксированы в Белгороде и Белгородском районе.

Губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков позже объяснил, что под обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино.

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Никита Абрамов
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