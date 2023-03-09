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23:56, 9 марта 2023Мир

Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился

Американский глава Джо Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». Об этом он заявил, представляя свои бюджетные предложения на мероприятии в штате Филадельфия.

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил американский глава.

Однако во время этих слов Байден перекрестился и произнес: «Боже упаси».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. При этом издание Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

Юлия Мискевич
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