Американский глава Джо Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». Об этом он заявил, представляя свои бюджетные предложения на мероприятии в штате Филадельфия.

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил американский глава.

Однако во время этих слов Байден перекрестился и произнес: «Боже упаси».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. При этом издание Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.