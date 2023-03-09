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18:24, 9 марта 2023Путешествия

Блогерша нашла способ избежать бесед с попутчиками в самолете и прослыла гением

TikTok-блогерша заявила, что лжет попутчикам о цели полета, чтобы избежать бесед с ними

Фото: Killian Pham / Unsplash

Девушка из Нью-Йорка нашла способ избежать бесед с попутчиками в самолете с помощью лжи и прослыла гением в сети. Видеоролик с советом она разместила на своей странице в TikTok, на него обратило внимание издание Daily Mail.

Блогерша Сэм Дин (Sam Dean) объяснила, что всегда лжет попутчикам о цели своего полета, говоря, что направляется на похороны. По ее словам, это помогает «заткнуть» сидящих рядом пассажиров и провести время в тишине. Девушка также отметила, что этот прием можно использовать в других местах, к примеру, в гостиницах.

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«Если вы говорите соседям: "Эй, извините, не могли бы вы успокоиться? Мне завтра рано вставать на похороны", — они моментально успокоятся», — заявила Дин.

В комментариях к ролику пользователи назвали блогера гением и пообещали воспользоваться советом. Некоторые из них вспомнили свои похожие истории, когда ложь о «похоронах» помогала избежать проблем или дискомфортных ситуаций.

Однако были и те, кому совет не пришелся по душе. Комментаторов напугало «безответственное» отношение блогерши к смерти близких людей. «Я суеверен. Я никогда не мог солгать о похоронах», «Разве это не плохо?», «Я слишком суеверен, чтобы произносить такие слова», — заключили юзеры.

Ранее в августе бывшая стюардесса поделилась секретами по сбору чемодана в путешествие. В первую очередь бортпроводница рекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. В случае если багаж потеряется, у работников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.

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Зарина Дзагоева
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