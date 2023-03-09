Жена толкнувшего подростка под поезд в Москве мужчины рассказала о его диагнозе

Жена толкнувшего под поезд подростка в Москве: его не должны были выпускать из ПНД

Жена 61-летнего мужчины, который толкнул под поезд 15-летнего подростка на станции московского метро «Киевская», заявила, что его не должны были выпускать из психоневрологического диспансера (ПНД). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Его сегодня выпихнули без родни, без всего из ПНД. Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда», — сказала женщина.

По ее словам, в больнице ей не назвали диагноз, однако в местном диспансере заявили, что у ее супруга «органическое поражение головного мозга с аффективным расстройством». В больнице он оказался после того, как 7 февраля попытался задушить свою жену.

«100 процентов он мальчика не знал. Скорее всего, подросток моего роста и выглядит как я. На месте подростка, вероятнее всего, должна была быть я», — предположила она.

Инцидент произошел днем 9 марта. Мужчина подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, после чего тот упал под поезд. Злоумышленник попытался убежать, однако его остановили другие пассажиры.