Мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро и попал на видео

В Москве пожилой мужчина столкнул 15-летнего подростка под поезд на станции «Киевская»

Толкнувший 15-летнего подростка под поезд 61-летний мужчина попал на видео. Запись публикует Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина подбегает сзади к стоящему у края платформы юноше и толкает его руками в спину, после чего тот падает под поезд. Злоумышленник пытается убежать, однако его останавливают другие пассажиры.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, подросток выжил. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. С мужчиной работают правоохранители.

«Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что москвичка ударила туристическим ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора.

