Россияне показали фото свалки с окровавленными костями животных у жилых домов

Жители Екатеринбурга опубликовали фото свалки с останками животных в жилом районе

Жители Екатеринбурга показали фотографии свалки с останками животных на территории одного из жилых районов. Они были опубликованы в районном паблике «Моя Сортировка» в соцсети «ВКонтакте».

На снимках видны как отдельно лежащие окровавленные кости, так и фрагмент грудной клетки крупного животного. За ними видна стая копошащихся в останках и прочем мусоре ворон. На заднем плане — расположенное через дорогу административное здание, которое автор публикации называет местной ветклиникой, а также жилые дома.

Разместивший фотографии россиянин призвал прекратить «из простой помойки делать кладбище». Другие предположили, что кости животных бросили в снег сотрудники одного из городских кафе. Местная жительница отметила, что неподалеку от свалки находится детский сад.

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