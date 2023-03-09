Двух главных бухгалтеров отдела МВД осудят за присвоение 1,6 миллиона рублей

В Дагестане двух главных бухгалтеров отдела МВД осудят за присвоение более 1,6 млн рублей

В Дагестане главный бухгалтер отдела МВД по городу Каспийску и ее бывшая коллега, работавшая на этой же должности, предстанут перед судом за присвоение более 1,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2014 году первая фигурантка воспользовалась доступом к банковскому счету отдела полиции, внесла недостоверные сведения в заявки на кассовый расход и направила их в казначейство республики. После этого на ее счет было перечислено более 670 тысяч рублей.

Вторая обвиняемая аналогичным образом похитила более миллиона рублей в период с 2015 по 2018 год.

В ходе расследования обе обвиняемые возместили ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Дагестане бухгалтера школы-интерната отправили в колонию за хищение 58 миллионов рублей.