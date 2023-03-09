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18:49, 9 марта 2023Россия

Россиянин сломал челюсть знакомому после отказа одолжить зажигалку

Жителя Белгорода заподозрили в нападении на знакомого после отказа одолжить зажигалку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителя Белгорода заподозрили в том, что он напал на знакомого и сломал ему челюсть после отказа одолжить зажигалку, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

По предварительным данным, россияне отдыхали в баре в общей компании. 43-летний подозреваемый попросил у 40-летнего знакомого зажигалку, но получил отказ. После этого между ними началась ссора, которая переросла в драку. В результате конфликта мужчина ударил знакомого по лицу и сломал ему челюсть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее житель Калининградской области напал на знакомую во время поминок и ударил ее шуруповертом. Женщине удалось сбежать, россиянина задержали.

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Варвара Родикова
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