Белгородские власти заявили о завершении формирования засечной черты

Белгородский губернатор Гладков заявил об окончании формирования засечной черты

Формирование засечной черты на границе Белгородской области и Украины завершено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии, трансляция которой велась в Telegram-канале главы области.

«Мы ее завершили. Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе выстраивается многоэшелонированная система обеспечения безопасности в различных направлениях. Кроме того, границу России охраняет погранслужба, ФСБ, Минобороны, а также Росгвардия.

Средства на засечную черту, добавил Гладков, выделялись не из областного бюджета. На ее формирование ушло почти 10 миллиардов рублей.

О формировании в Белгородской области засечной черты стало известно 21 ноября. По словам Гладкова, власти региона «готовятся к различным вариантам» на фоне напряженной обстановки в области.