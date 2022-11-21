В российском регионе на границе с Украиной начали формировать засечную черту

Белгородский губернатор Гладков заявил о формировании на границе с Украиной засечной черты

В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

«Мы готовимся к различным вариантам, (…) поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий», — сказал Гладков.

Глава региона объяснил формирование засечной черты напряженной обстановкой в области — в частности, частыми обстрелами со стороны Украины. Гладков не сообщил подробности об этом в связи с тем, что подобные данные могут быть использованы противником.

Ранее в Крыму рассказали о начале фортификационных работ для обеспечения безопасности жителей полуострова. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что принятые меры достаточны для безопасности людей.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.