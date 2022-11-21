Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 21 ноября 2022Россия

В российском регионе на границе с Украиной начали формировать засечную черту

Белгородский губернатор Гладков заявил о формировании на границе с Украиной засечной черты

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

«Мы готовимся к различным вариантам, (…) поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий», — сказал Гладков.

Глава региона объяснил формирование засечной черты напряженной обстановкой в области — в частности, частыми обстрелами со стороны Украины. Гладков не сообщил подробности об этом в связи с тем, что подобные данные могут быть использованы противником.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее в Крыму рассказали о начале фортификационных работ для обеспечения безопасности жителей полуострова. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что принятые меры достаточны для безопасности людей.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Глава «Росатома» сообщил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС
Вассерман оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем
Российская пенсионерка облила соседку кислотой из-за неработающего телевизора
Стало известно о наказании для избившего судью российского хоккеиста
В России показали применяемую на ЗАЭС РЛС обнаружения дронов
Автор картины с Путиным на медведе рассказал о ее изначальной цене
Решетова показала фигуру после похудения на 11 килограммов
Женщина потеряла память и заново влюбилась в своего мужа
Генсек НАТО перепутал Украину с Россией
SSJ-100 совершил аварийную посадку в Москве из-за неисправности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.