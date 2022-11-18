В Крыму начали фортификационные работы для обеспечения безопасности

Глава Крыма Аксенов сообщил о фортификационных работах для обеспечения безопасности

Фортификационные работы начали на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

«На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — подчеркнул Аксенов.

Меры, которые предпринимают власти Крыма по поручению президента России Владимира Путина, достаточны, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, добавил глава республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя повреждение Крымского моста, назвал единственный способ обеспечить безопасность полуострова и всей России. По его словам, стопроцентная безопасность страны возможна лишь после уничтожения киевского режима.