Аксенов назвал единственный способ обеспечить безопасность Крыма

Аксенов: только уничтожение киевского режима обеспечит безопасность Крыма и всей России

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя повреждение Крымского моста, назвал единственный способ обеспечить безопасность полуострова и всей России. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям».

По словам Аксенова, стопроцентная безопасность страны возможна лишь после уничтожения киевского режима.

«Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов», — заявил он.

Глава Крыма добавил, что подходы к проведению спецоперации были изменены.

Накануне Аксенов заявил, что все ремонтные работы на Крымском мосту будут завершены в течение полутора месяцев. Он допустил, что может ошибаться в большую или меньшую стороны, однако его ориентировочный прогноз именно таков. «Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания», — цитирует РИА Новости слова главы региона.