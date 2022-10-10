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Аксенов назвал сроки окончания работ на Крымском мосту

Глава Крыма Аксенов заявил, что ремонт Крымского моста завершат в течение полутора месяцев
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Все ремонтные работы на Крымском мосту будут завершены в течение полутора месяцев. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Аксенова, он может ошибаться в большую или меньшую стороны, однако его ориентировочный прогноз именно таков.

«Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания», — цитирует агентство слова главы региона.

При этом повреждение опор Крымского моста будет устранено уже в конце недели. Эти сроки озвучил на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным вице-премьер России Марат Хуснуллин.

8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. После этого произошло возгорание топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. ЧП на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал ЧП терактом.

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Валерий Розенберг
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