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Названы сроки восстановления опор Крымского моста после взрыва

Хуснуллин заявил, что повреждение опор Крымского моста устранят в конце недели
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Повреждение опор Крымского моста, на котором 8 октября взорвалась фура, будет устранено в конце недели. Сроки восстановления назвал на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует ТАСС.

«Ведем работы круглосуточно двумя полноценными сменами. Дважды в день, в восемь утра и восемь вечера, ответственные работники представляют доклад о ходе работ», — заявил вице-премьер.

По его словам, на этой неделе начнутся поставки металлоконструкций для ремонта моста. В настоящий момент демонтирован асфальт и балки автомобильной дороги. В ликвидации последствий взрыва задействовано около 150 человек.

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Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.

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Анастасия Шейкина
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