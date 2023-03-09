США предложили ЕС льготы за присоединение к противостоянию с Китаем

Politico: США предложили ЕС налоговые льготы за присоединение к противостоянию с Китаем

Власти США пытаются уговорить Европейский союз (ЕС) присоединиться к противостоянию Вашингтона с Китаем в обмен на ряд льгот. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, американская администрация предложила ЕС помощь в сглаживании существующих торговых споров. Утверждается, что официальные лица США пообещали европейским лидерам предоставить компаниям Евросоюза доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках принятого в прошлом году американского закона о климате.

При этом страны Европы оказались не готовы к уходу с прибыльного китайского рынка, пишет Politico. В частности, против этого выступила Германия, у которой налажены сильные торговые связи с КНР. Таким образом, ситуация доказала существование разногласий между Брюсселем и Вашингтоном по вопросу роста экономического и военного влияния Китая в мире.

Ранее стало известно о планах ЕС ввести санкции против Китая в случае поставок оружия России. В объединении назвали такое решение абсолютной красной чертой. В китайском МИД в разговоре с европейскими дипломатами подчеркнули, что страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.