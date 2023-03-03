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21:38, 3 марта 2023Мир

Стало известно о планах ЕС ввести санкции против Китая за военную помощь России

Reuters: ЕС может ввести санкции против Китая, если страна будет поставлять оружие России
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Фото: Johanna Geron / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) угрожают ответить санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями», — пишет агентство.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявляла, что рассчитывает на отказ КНР от поставок вооружений. В китайском МИД в разговоре с европейскими дипломатами подчеркнули, что страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.

Ранее стало известно о том, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Выяснилось, что их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, которые необходимы, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.

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Марина Совина
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