Стало известно о планах ЕС ввести санкции против Китая за военную помощь России

Reuters: ЕС может ввести санкции против Китая, если страна будет поставлять оружие России

В Европейском союзе (ЕС) угрожают ответить санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями», — пишет агентство.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявляла, что рассчитывает на отказ КНР от поставок вооружений. В китайском МИД в разговоре с европейскими дипломатами подчеркнули, что страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.

Ранее стало известно о том, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Выяснилось, что их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, которые необходимы, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.