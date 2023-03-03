В ЕС понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России

В Еврокомиссии понадеялись, что Китай не будет поставлять оружие России

В Европейской комиссии понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набиля Массрали, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или передавать оружие России. «Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной», — уточнила она.

По словам Массрали, Ван И подтвердил, что Китай будет придерживаться своей политики и не будет поставлять оружие никому из сторон.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Причиной такого решения стала отправка компаниями в третьи страны комплектующих, необходимых, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.