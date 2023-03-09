В России предупредили о превосходстве ВСУ над российской армией в цифровизации

Эксперт Шурыгин: ВСУ делают ставку на превосходство над российской армией в цифровизации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают ставку на превосходство российской армии в цифровизации. Об этом в своем Telegram-канале предупредил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В предстоящем наступлении наш противник ВСУ делает главную свою ставку на свое превосходство в цифровизации поля боя, на развернутую с помощью американцев сетецентричную систему управления войсками», — написал специалист.

По его словам, украинская сторона имеет превосходство в циклах боевой работы — «обнаружил — уничтожил с первого выстрела».

«И для этого у ВСУ есть все необходимое — закрытая цифровая связь, цифровые сети обмена информацией всех уровней, высокоточное оружие и обученный личный состав, а у нас пока лишь зачатки цифровизации и пещерная связь на тактическом уровне», — уверен автор.

В марте Шурыгин, комментируя «Известиям» возможность перехвата системами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотников, отметил, что летящий на малой высоте аппарат тяжело сбить.