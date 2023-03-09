Предсказаны системные неурожаи кофе из-за изменения климата

PLOS Climate: изменение климата представляет системную угрозу для выращивания кофе в мире

Ученые австралийской научно-исследовательской организации CSIRO Oceans & Atmosphere показали, что антропогенное изменение климата представляет системный риск для выращивания культуры кофе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Climate.

Известно, что кофейные растения чувствительны к изменениям климата, однако плохо изучен эффект от синхронного влияния переменчивых климатических факторов, происходящих сразу в нескольких центрах производства кофе. Чтобы лучше понять, как крупномасштабные климатические режимы, такие как Южная осцилляция, могут привести к одновременному неурожаю кофе в нескольких странах, исследователи провели систематический анализ климатических опасностей и сложных погодных явлений в регионах, производящих кофе, с 1980 по 2020 год.

Оказалось, что в рассматриваемый период количество климатических опасностей и явлений увеличилось в каждом ключевом районе выращивания кофе. Кроме того, сменился и тип опасностей: если раньше неурожай вызывали чрезмерно прохладные условия, то теперь речь идет об экстремальной жаре и засухе.

По словам ученых, поскольку прогнозы изменения климата указывают на дальнейшее повышение температуры в тропиках, производство кофе может столкнуться с длительными системными потрясениями.

Эль-Ниньо является фазой Южной осцилляции, которая представляет собой естественные колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана. Это явление повторяется с нерегулярными интервалами 2-7 лет и длится в среднем пять лет. Эль-Ниньо способствует аномально высоким температурам и засухам, от которых страдают развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства и рыболовства.