Названа сильно зависимая от импорта часть российской стройотрасли

Замглавы Минстроя Ломакин: стройотрасль в России зависит от импорта отделочных материалов

Сильнее всего российская строительная сфера зависит от импорта отделочных и конструкционных материалов. Об этом заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в беседе с РИА Новости.

Зависящими от поставок из-за рубежа частями стройотрасли замглавы ведомства также назвал инженерное оборудование и механизмы. «Например, зависимость от импорта по бетоноукладчикам оценивается в 60 процентов, по экскаваторам и каткам — в 80 процентов, по асфальтоукладчикам — в 95 процентов», — пояснил Ломакин.

Замминистра отметил, что зависимость от импорта варьируется по типам строящихся объектов. Так, для объектов массового домостроительства показатель находится на уровне 5 процентов, а для объектов дорожной инфраструктуры, административных зданий и типовых социальных объектов — 10 процентов. «Если же мы говорим об уникальных медицинских, культурных или промышленных объектах, где требуется сложное оборудование, то здесь доля импорта может доходить и до 30, и до 35 процентов», — уточнил чиновник.

Ранее Ломакин заявил, что на российских стройках и в сфере ЖКХ не хватает около 260 тысяч работников. Замглавы Минстроя уточнил, что наиболее востребованными специальностями в строительстве сейчас являются технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик и арматурщик. ЖКХ наиболее нуждается в инженерах-энергетиках, слесарях аварийно-восстановительных работ, электромонтерах по ремонту электрооборудования, слесарях-ремонтниках, сантехниках и электрогазосварщиках.