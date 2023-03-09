Минстрой прокомментировал нехватку кадров в строительстве и ЖКХ

Минстрой: дефицит кадров в строительстве и ЖКХ в России составляет 260 тысяч человек

Дефицит кадров в российском строительстве и сфере ЖКХ на сегодняшний день составляет около 260 тысяч человек. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

По словам Ломакина, в настоящее время имеется реальная потребность примерно в 171 тысячу специалистов в строительной сфере и приблизительно в 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в данных отраслях в стране занято около 11 миллионов человек.

Замминистра уточнил, что наиболее востребованными специальностями в строительстве сейчас являются технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик и арматурщик. ЖКХ наиболее нуждается в инженерах-энергетиках, слесарях аварийно-восстановительных работ, электромонтерах по ремонту электрооборудования, слесарях-ремонтника, сантехниках и электрогазосварщиках.

При этом, по словам собеседника агентства, в целом проблемная ситуация с кадрами, появившаяся в начале 2020 года на фоне эпидемии коронавируса, улучшается. Это происходит за счет закрытия отдельных иностранных компаний, откуда уволенные сотрудники перешли в упомянутые сферы.

Ранее были названы самые востребованные в России профессии. Как рассказал хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с «Лентой.ру», наибольшая потребность отмечается в соискателях на должность разработчика программного обеспечения.