Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 9 марта 2023Ценности

В сети восхитились внешностью девушки-механика в рабочее время

Девушка-механик @jasminehardiee снялась в униформе и восхитила пользователей сети

Кадр: @jasminehardiee

Дизельный механик Жасмин с никнеймом @jasminehardiee из Австралии снялась в униформе и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 62 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала во время рабочего процесса. В начале ролика она позировала в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, а затем надела форменный желто-белый комбинезон и кепку. При этом в обоих случаях ее тело было покрыто маслом и мазутом, а уложенные в хвост волосы растрепались.

Зрители оценили внешний вид девушки в комментариях, сделав ей комплименты. «Идеальная кандидатка на роль жены», «Очень горячая», «Похожа на [американскую актрису] Меган Фокс в фильме "Трансформеры"», — заявили юзеры.

В феврале почтальонша Лу из Англии с никнеймом @loucrozier показала внешность в нерабочее время и восхитила пользователей сети. Британка позировала в коротких топах, обнажающих живот, и облегающем мини-платье в сочетании с ботфортами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Турист нашел считавшихся вымершими луизиадскую питту и телефоминского кускуса
Канделаки объявила о перезапуске своего интеллектуального шоу
Болгарский политик сорвал с мэрии Софии флаг Украины
Роднина оценила разработку кодекса поведения для россиян на Уимблдоне
Кара Делевинь рассказала о заставивших ее лечиться от зависимости фотографиях
Россияне бросились скупать один тип товаров
В США заявили о бесполезности ЗРК Patriot на Украине
Московские полицейские нашли льва в легковой машине
Опьяненный кокаином сервал сбежал от хозяина и сломал лапу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.