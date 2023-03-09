В сети восхитились внешностью девушки-механика в рабочее время

Девушка-механик @jasminehardiee снялась в униформе и восхитила пользователей сети

Дизельный механик Жасмин с никнеймом @jasminehardiee из Австралии снялась в униформе и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 62 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала во время рабочего процесса. В начале ролика она позировала в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, а затем надела форменный желто-белый комбинезон и кепку. При этом в обоих случаях ее тело было покрыто маслом и мазутом, а уложенные в хвост волосы растрепались.

Зрители оценили внешний вид девушки в комментариях, сделав ей комплименты. «Идеальная кандидатка на роль жены», «Очень горячая», «Похожа на [американскую актрису] Меган Фокс в фильме "Трансформеры"», — заявили юзеры.

В феврале почтальонша Лу из Англии с никнеймом @loucrozier показала внешность в нерабочее время и восхитила пользователей сети. Британка позировала в коротких топах, обнажающих живот, и облегающем мини-платье в сочетании с ботфортами.